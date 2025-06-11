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Yunanistan polisini alarma geçirmişti! Eşine kabusu yaşatan Türk iş adamının kimliği ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yunanistan polisini alarma geçirmişti! Eşine kabusu yaşatan Türk iş adamının kimliği ortaya çıktı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da eşini darp eden Türk iş adamı gözaltına alındı. Lüks yatta yaşanan şiddet olayı sonrası iş adamının kimliği de ortaya çıktı.

Mikonos'ta 35 metrelik İngiltere bayraklı lüks yatta eşi ve bir grup arkadaşıyla birlikte tatile giden Türk iş adamı ve eşi arasındaki kavga adayı karıştırdı. 

Tartışma sonrası darp edilen kadın yattan kaçıp aile içi şiddete maruz kaldığını belirtmişti.

POLİS YATA BASKIN YAPTI

Yunan polisine sığınan kadının şikayetinden sonra polis yata baskın yaparak iş adamını gözaltına almıştı.

İŞ ADAMININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre yaşanan bu olayın ardından gözaltına alınan iş adamı merak konusu olmuştu. Bu kişinin İzmir'de galerisi olan Gökhan Seven olduğu ortaya çıktı. Seven'in eşi Duygu Seven'i darp ettiği, 'aile içi şiddet ve limanda çevreyi rahatsız etme' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Yunanistan polisini alarma geçirmişti! Eşine kabusu yaşatan Türk iş adamının kimliği ortaya çıktı - 1. Resim

SEVEN'İN İLK VUKUATI DEĞİL

Gökhan Seven, 2017 yılında oyuncu Seda Tosun ile birlikteliğiyle gündeme gelmişti. Seven, "Sürekli benden para istiyor, her ay evinin kirasını ben ödüyordum. İlişkimiz maddiyata dayalıydı" diyerek terk ettiğini açıklamıştı.

Ancak Seda Tosun'dan iddialara şöyle cevap vermişti:

"Yalan. Onu terk ettiğim için çok kızgın. Günlerdir arıyor cevap vermiyorum. En sonunda 'haberlerde görürsün dedi' anlayamadım. Bundan bahsediyormuş demek ki. İlişkimiz 2 ay kadar bile sürmedi. Sürekli tehdit ediyordu. Bana göre biri olmadığını anlayınca ayrılma kararı aldım.

Hatta en son dün gece aradı. Ayrıca para konusu aramızda hiç geçmedi. Kendisi İzmir'de yaşıyor. Hep oyuncu sevgilisinin olmasını istediğini söylemişti. Şu anda üstümden prim yapmaya çalışıyor. Ayrılacağımı söylediğim zaman, gözümün önünde kendini doğradı. Vücudunun her yeri kesik. Bu durumu gördükten sonra çok sarsıldım ve ayrıldım."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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