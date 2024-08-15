Yunanistan'da çalışan dönerciden çok konuşulacak iddia! Türk turistlerin yüzde 90-95’i domuz etli döner yiyor

Yunanistan'da çalışan Türk dönerci, Türkiye'den gelen turistlerin birçoğunun domuz etli döner tercih ettiğini iddia etti. Sosyal medyada paylaştığı video ile gündem olan dönerci "Yunanistan’a gelen 100 Türk turistin 90-95’i domuz etli döneri tercih ediyor" diye konuştu.

Türkiye'de bulunan tatil beldelerindeki fahiş fiyatlardan dolayı Yunan adalarına turist akını yaşandı. Kapıda vize uygulaması ile kolaylıkla seyahat edilebilen Yunan adaları Türk vatandaşları için tatil mekanı oldu.

Türk turist akını Yunan adalarına devam ederken, ülkede çalışan bir Türk dönercinin sosyal medya üzerinden paylaştığı video gündem oldu.

"YÜZDE 90-95'İ DOMUZ ETLİ DÖNER TERCİH EDİYOR"

Yunanistan'da çalışan Türk dönerci paylaştığı videoda ülkeye gelen Türk vatandaşlarının yüzde 90-95'inin domuz etli döner tercih ettiğini ileri sürdü.

Türkiye'de hiçbir şeyin dışardan göründüğü gibi olmadığının altını çizen dönerci "Bodrum’da bir domuz dönercisi açılsın inanın kuyruk olacak millet orada" dedi.

Dönerci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün sizlere söylemek istediğim önemli şeyler var. Türkiye’de sosyal medyayı takip ediyorum hiç göründüğü gibi bir ülke değil. Buraya yani Yunanistan’a gelen her 100 turistten, bize müşteri olarak gelen her 100 turistten 90-95 tanesi domuz dönerini tercih ediyor. Yani siz gelip diyorsunuz ya Türkiye’nin şu kadarı Müslüman falan da kardeşim bu kadar domuzu bize satıyoruz biz. Ama şu bir gerçek yani Türk müşterilerimiz domuzu tercih ediyorlar. Ve şunu söylüyorum Bodrum’da bir domuz dönercisi açılsın inanın kuyruk olacak millet orada. Gizli satmanıza gerek yok arkadaşlar, bazıları araya karıştırıp gizli satıyor. Bence açıktan ve daha ucuz verin insanlar hesaplı alsınlar yiyebilsinler. Ben 22 senedir bu işi yapıyorum, domuz benim tercihim değil yemiyorum. Yiyenlere saygı duyuyorum. Onlar da bana saygı duysunlar.