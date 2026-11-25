Libya'nın Bingazi Limanı ve açıklarında Rus gemilerinin Ukrayna yapımı insansız deniz araçlarıyla vurulması, gözleri Yunanistan'a çevirdi. Gazetemize konuşan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Atina'nın saldırıdaki muhtemel rolüne dikkat çekerek operasyonun Türkiye ile Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nı onaylayan Bingazi yönetimini cezalandırma amacı taşıyabileceğini söyledi.

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Libya’nın Bingazi Limanı ve açıklarında Rus donanmasına ait Merkury korveti ile MV ANGARA yük gemisinin Ukrayna yapımı insansız deniz araçlarıyla (SİDA) vurulması, Akdeniz’de yeni bir güvenlik krizini gündeme taşıdı. Saldırıda kullanılan araçların bölgeye hangi güzergâhtan ulaştırıldığı tartışılırken, Mayıs 2026’da Yunanistan’ın Lefkada Adası’ndaki bir mağarada bulunan Ukrayna yapımı SİDA yeniden gündeme geldi. İki olay arasında doğrudan bağlantı kanıtlanmasa da gelişmeler, Akdeniz’deki gizli lojistik ağlara ve Yunanistan’ın rolüne ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Gazetemize konuşan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı “Yunanistan burada çok açık şekilde suçüstü yakalandı, sobelendi” dedi. SİDA’ların gemilerle taşınıp uygun noktalarda saklandığını belirten Yaycı, Atina’nın “Bilmiyordum” diyerek sorumluluktan kaçamayacağını söyledi. Yunanistan’ın Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik operasyonlarına ve İsrail’in Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine destek verdiğini ileri süren Yaycı, “Rusya, Yunanistan’dan bunun hesabını sormalı” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın saldırıya bilerek lojistik veya istihbarat desteği sağladığının kanıtlanması hâlinde Rusya’nın hukuki girişimlerde bulunabileceğini, tazminat ve karşı tedbirlerin gündeme gelebileceğini kaydeden Yaycı, Libya’nın da egemenlik alanına uzanan bağlantıları araştırma hakkı bulunduğunu söyledi. Atina’nın politikalarını sert sözlerle eleştiren Yaycı “Yunanistan, Akdeniz’de izlediği siyasetle serseri devlet konumundadır. Bu siyaset barışa, istikrara ve güvenliğe tehdittir” dedi.

Lefkada’daki SİDA soruşturmasının, Girit’te İsrail’le temasların ve IRINI operasyonundaki Yunan unsurlarının rolünün belgeleriyle açıklanmasını isteyen Yaycı, Bingazi saldırısının siyasi boyutuna dikkat çekti. Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile 2019’da imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı’nı onaylamasının ardından Atina’nın kararı hukuka aykırı ilan ederek BM Güvenlik Konseyine taşıdığını hatırlatan Yaycı, bu tutumun Hafter ve Bingazi yönetimine yönelik tehdit mesajı olduğunu savundu. Yaycı, Rus gemilerine yönelik saldırının, mutabakatı onaylayan Bingazi yönetimini cezalandırmak, Bingazi ile Moskova’yı karşı karşıya getirmek ve Doğu Libya’nın liman ticareti ile ekonomik çıkarlarına zarar vermek amacı taşıyor olabileceğini ifade etti.

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