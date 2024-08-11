Yurt dışı çıkış harç pulu fiyatlarına zam!

Yurt dışına çıkacak olan Türk vatandaşı yolcuların ödediği yurt dışı çıkış harç pulu fiyatının 150 liradan 500 liraya çıkmasını ön gören kanun bu geceden itibaren geçerli olacak.

Dış hat uçuşuyla yurt dışına gidecek Türk vatandaşı olan yolcular, bu gece saat 00.00'dan itibaren yurt dışı çıkış harç pulu için 500 lira ödeyecek.

BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Dış hat uçuşlarında Türk vatandaşlarından alınan 150 lira tutarındaki yurt dışı çıkış harç pulu ücretinin 500 liraya yükseltilmesine yönelik kanun, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanuna göre yurt dışı çıkış harcı, 12 Ağustos tarihinden itibaren 150 liradan 500 liraya yükseltildi. Pasaport kontrolünden geçiş yaparak yurt dışına çıkacak olan Türk vatandaşları, bu gece saat 00.00’dan itibaren yurt dışı çıkış harç pulu için 500 lira ödeyecek.