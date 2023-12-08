Yurt genelinde 'Çengel-4' operasyonu: 25 bin 603 litre sahte alkole el konuldu

8 Aralık 2023 08:19 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 08:48

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde kaçak ve sahte içkiyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Çengel-4' operasyonuna dair bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 189 şahsa adli işlem yapıldığını açıkladı ve "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için ülkemizin dört bir yanındaki alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.

14 SAHTE İÇKİ İMALATHANESİ DEŞİFRE EDİLDİ

Yerlikaya, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 İlde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-4 Operasyonları" düzenlendi.

Operasyonlarda 14 adet sahte alkol üretimi yapılan içki imalathanesi deşifre edildi.

8.310 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 13.472 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 12.131 litre etil alkole, 1.704 adet boş şişe ve 1.600 adet bandrole, 1.680 adet alkol aroması ve 68.121 adet etikete el konuldu.

25 MİLYON TL'LİK VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi ve gelir idaresi başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."