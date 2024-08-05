Yusuf Dikeç sordu, Elon Musk cevap verdi! Sürpriz diyalog paylaşım rekoru kırdı

2024 Olimpiyatları'na damga vuran Türk atıcı Yusuf Dikeç ile milyarder iş adamı Elon Musk'ın arasında geçen diyalog sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç gündemden düşmüyor. Karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la birlikte gümüş madalyayı ülkemize getiren ve atış tarzıyla dikkat çeken Dikeç, yeni açtığı X hesabından Elon Musk ile konuştu.

Paris 2024'te gündem olan Dikeç'in viral olan fotoğrafına daha önce yorum yapan ABD'li multi milyarder Elon Musk, Dikeç'in resmi hesabını açması ile birlikte milli atıcıyı takip etmeye başladı.

BEĞENİ REKORU KIRAN DİYALOG

Kendisine gösterilen yoğun sevgiye hesap açarak karşılık veren Dikeç, X'in sahibi Musk'a ilginç bir soru yöneltti. Musk ve Dikeç arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yusuf Dikeç meşhur pozuyla yaptığı paylaşımda Musk'ı etiketleyerek, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" dedi.

ELON MUSK'TAN CEVAP

Yusuf Dikeç'e cevap veren Elon Musk, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri" ifadelerini kullandı.

İkilinin arasında geçen diyalog milyonlarca etkileşim aldı.