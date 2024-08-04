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Haberler > Spor > Yusuf Dikeç resmi hesabını açtı! X'ten 'hoşgeldin' mesajı

Yusuf Dikeç resmi hesabını açtı! X'ten 'hoşgeldin' mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yusuf Dikeç resmi hesabını açtı! X&#039;ten &#039;hoşgeldin&#039; mesajı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paris Olimpiyatlarının en çok konuşulan ismi olan Türk atıcı Yusuf Dikeç, resmi X hesabı açtı. X’in resmi hesabı Dikeç’in paylaşımını alıntıladı ve "hoşgeldin" dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca final yarışında rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve 2024 olimpiyatlarının en çok konuşulan ismi olan Yusuf Dikeç, resmi X hesabı açtı.

Türkiye'ye dönen ve verdiği röportajlarda Türk halkına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Dikeç, adına açılan sahte hesapların önüne geçmek için böyle bir adım attığını söyledi. 

Daha önce sadece Instagram hesabı bulunan Dikeç, artık X de kullanacak.

RESMİ HESAPTAN "HOŞGELDİN" MESAJI

“Merhaba X” paylaşımını yapan Türk sporcuya, Elon Musk’ın sahibi olduğu platformdan cevap gecikmedi. X’in resmi hesabı Dikeç’in paylaşımını alıntıladı ve atıcının olimpiyatlarda “kendisi gibi davrandığını” belirterek “X’e hoşgeldin” dedi.

Yusuf Dikeç resmi hesabını açtı! X'ten 'hoşgeldin' mesajı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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