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Yusuf Dikeç tüm dünyada gündem olmuştu! 90 yaşındaki annesi konuştu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yusuf Dikeç tüm dünyada gündem olmuştu! 90 yaşındaki annesi konuştu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Dikeç’in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç oğluyla ilgili konuştu. Dikeç, "Mutluyum, gururluyum. Oğlum yarışmadan sonra aradı, telefonla görüştük” dedi.

Türkiye'ye havalı tabanca karışık takım mücadelesinde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ve atış tarzıyla büyük ilgi çeken Dikeç'in memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sevinç yaşanıyor. Milli sporcunun annesi Hanife Dikeç, oğlunun olimpiyat madalyasını kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yusuf Dikeç'in yarışmalarını televizyondan izlediğini anlatan Hanife Dikeç, "Mutluyum, gururluyum. Oğlum yarışmadan sonra aradı, telefonla görüştük. Yaşlı olduğum için çok konuşamadım. Kızım konuştu. Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun Yusuf ile gurur duyuyorum" diye konuştu.

Yusuf Dikeç tüm dünyada gündem olmuştu! 90 yaşındaki annesi konuştu - 1. Resim

Abla Yüksel Dikeç de "Kardeşimin başarısından dolayı sevinçliyiz, mutluyuz. Altın madalyayı 2 puanla kaçırdık fakat yine de gümüş madalya kazandık. Altın madalyayı kazanamadığımız için üzüldük" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN RAHAT BİRİ"

 Milli sporcuyla yarışmadan önce ve sonra telefonla konuştuklarını anlatan Yüksel Dikeç, "Hiç heyecanlı değildi, yarışmadaki gibi sakindi. Televizyonda izledik müsabakalarını ben ondan daha çok heyecanlıydım. İnşallah Kahramanmaraş'a gelmesini dört gözle bekliyoruz. Gelince de beraber sevineceğiz" şeklinde konuştu.

Yusuf Dikeç tüm dünyada gündem olmuştu! 90 yaşındaki annesi konuştu - 2. Resim

Yüksel Dikeç, olimpiyat madalyası getiren atışındaki duruşuyla gündeme gelen milli sporcunun "her zaman rahat" biri olduğunu sözlerine ekledi.

Dikeç'in ailesini evinde ziyaret eden Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ise milli sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını söyledi. Kahraman ve başarılı bir evlat yetiştiren Hanife Dikeç'in elini öpmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini aktaran Selim Cüce, şöyle devam etti:

Yusuf Dikeç tüm dünyada gündem olmuştu! 90 yaşındaki annesi konuştu - 3. Resim

 "Göksun Belediyesi olarak Yusuf Dikeç'in adının verileceği atış poligonu yaptırmak istiyoruz. Hemşehrimiz Dikeç'in o duruşu bizim için çok önemliydi. Biz kendisiyle gurur duyduk. Ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etti. Allah böyle sporcularımızın sayısını arttırsın. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza proje hazırlayacağız ve en kısa zamanda bir atış poligonu yaptıracağız. Onun adını burada yaşatacağız."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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