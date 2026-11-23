Zafer Partisi'nin eski İzmir Gençlik Kolları Başkanı Nursena Gür'ün arkadaşlarıyla birlikte mezarlıkta alkol aldığı ve şarkı söylediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin ardından açıklama yapan İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı Gür, olayın 16 yaşındayken yaşandığını savunarak pişmanlığını dile getirdi. Ancak görüntülerin kaydedildiği tarihin 2022 olduğu belirtildi. Gür, dernek üyelerinin onay vermesi halinde başkanlık görevinden istifa edeceğini açıkladı.

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'İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı' Nursena Gür'ün geçmiş yıllarda mezarlıkta arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı anlara ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerde Gür'ün arkadaşlarıyla mezarlıkta alkol aldığı ve dini ifadeler kullandığı anlar tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, mezarlıkta sergilenen davranışlara tepki gösterdi.

MEZARLIKTAKİ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerde Gür'ün, arkadaşlarıyla birlikte mezarlıkta bulunduğu ve alkol aldığı görüldü.

Gür'ün videoda, "Biraz önce Fatiha'mızı da okuduk, şimdi de ölülerin ruhuna şerefe kaldırıyoruz" dediği duyuldu.

Görüntülerin yayılması üzerine bu davranışlar ve kullanılan ifadeler eleştirilerin hedefi oldu.

Zafer Partili Nursena Gür'ün mezarlık görüntüleri tepki çekti

NURSENA GÜR'DEN AÇIKLAMA: UTANÇ DUYUYORUM

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Nursena Gür, videonun 16 yaşındayken çekildiğini öne sürdü.

Gür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"16 yaşında bir çocukken yaptığım cahilce bir hareketten dolayı yıllardır büyük bir utanç duymaktayım. Bu pişmanlığımı, o dönem de dahil olmak üzere çevreme her seferinde açıkça belirttim."

Gür'ün videonun çekildiği tarihe ilişkin açıklaması da sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bazı kullanıcılar, görüntülerde yer alan içecek ambalajından hareketle videonun 2022'de kaydedildiğini ileri sürdü.

Zafer Partili Nursena Gür'ün mezarlık görüntüleri tepki çekti

DERNEK BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA EDECEĞİNİ DUYURDU

Gür ise görüntülerin yeniden gündeme getirilmesinin başkanı olduğu derneğin faaliyetlerini hedef aldığını iddia etti.

Kendisi hakkındaki diğer iddiaları reddeden Gür, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Söz konusu videonun servis edilmesindeki ve daha önce hakkımda ortaya atılan iftiralardaki tek amaç, derneğimizin mücadelesini engellemektir. Bugüne kadar şahsıma yöneltilen asılsız iftiralara karşı sonuna kadar mücadele ettim ve etmeye de devam edeceğim."

Geçmişteki davranışının sorumluluğunu kabul ettiğini belirten Gür, dernek başkanlığı görevinden ayrılabileceğini açıkladı.

Gür, "Ancak geçmişte yaptığım bu hata karşısında başım eğiktir ve sorumluluğumu kabul ediyorum. Derneğimizin haklı mücadelesine zarar vermemek adına, üyelerimizin de onay vermesi halinde görevimden istifa edeceğimi kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.

NURSENA GÜR'ÜN ZAFER PARTİSİ İLE BAĞLANTISI NE?

Görüntülerin ardından Nursena Gür'ün geçmişi de merak konusu oldu.

Gür'ün 2024 yılında Zafer Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı belirtiliyor.

Ancak şu anda partide resmi bir görevde olduğunu dair bir bilgi yer almıyor. Sosyal medya hesabında Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'a dair paylaşımları dikkat çekiyor.

Nursena Gür, görüntülerin gündeme geldiği sırada İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı olarak biliniyordu. Gür, istifa açıklamasında görevden ayrılmasının üyelerin onayına bağlı olduğuna işaret etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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