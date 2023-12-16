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    Zehir taciri karı koca polisten kaçamadı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Zehir taciri karı koca polisten kaçamadı
    Izmir, Uyuşturucu

    İzmir'de uyuşturucu satıcılığı yapan karı koca polislerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu çiftin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Karı-koca çiftin ikametinde ise 1 kilonun üzerinde esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

    Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Çarşısı içerisinde şüphe üzerine bir çifti durdurdu. Şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken O.H. ve D.H.'nin üzerinde yapılan aramada, 10 ayrı paket halinde 21,44 gram esrar maddesi ele geçirildi.

    Polis tarafından adresleri sorulan çiftin sistemde yer alan adresten başka bir yerde daha ikamet ettikleri tespit edildi. Savcılık tarafından alınan arama kararının ardından evde yapılan aramada, 1 kilo 140 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi ve 100 kilitli poşet ele geçirdi.

    Gözaltına alınan O.H. ve karısı D.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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