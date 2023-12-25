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    Zehir tacirleri her yolu deniyor! Şampuan kutusunda uyuşturucu...

    Düzce'de emniyet güçlerinin zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirdi.

    Zehir tacirleri her yolu deniyor! Şampuan kutusunda uyuşturucu...
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Düzce’de jandarma ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçtaki şahıslara narkotik köpeği Tango’nun tepki vermesi üzerine yapılan aramada şampuan kutusu içinde uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde narkotik köpeği Tango ile birlikte uygulama yaptı.

    Jandarma KOM Şubesi ekipleri, durdurulan araca Tango'nun tepki vermesi üzerine araçtaki 3 şahsın üzerinde ve çantalarında arama yaptı.

    Yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma 7.65 milimetre çapında tabanca, 1 adet ruhsatsız 6.35 milimetre çapında tabanca ile bu tabancalara ait 8 adet fişek, 2 adet şarjör ile şampuan kutusu içinde 22 gram kubar esrar ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

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