Zehir tacirlerine 41 ilde eş zamanlı operasyon! 418 kişi gözaltına alındı

28 Aralık 2023 08:13 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 08:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 41 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narkogüç-41' operasyonlarında 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 418 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkogüç-41" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlara 354 ekip, 1225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik dedektör köpek katıldı.

Eş zamanlı operasyon, Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur olmak üzere 41 ilde gerçekleştirildi.

1 ton 480 kg uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonlarda 418 zehir taciri yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin Bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."