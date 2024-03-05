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Zehir tacirlerine dev operasyon! Bir ton uyuşturucu ele geçirildi, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-4" operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi...

Güvenlik güçlerimiz zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu tacirlerine operasyonlar peş peşe yapılıyor. Son olarak 11 ilde eş zamanlı olarak "Narkoçelik-4" operasyonları düzenlendi. 

Zehir tacirlerine dev operasyon! Bir ton uyuşturucu ele geçirildi, çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 11 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-4" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Zehir tacirlerine dev operasyon! Bir ton uyuşturucu ele geçirildi, çok sayıda gözaltı var - 2. Resim

Ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini kaydetti.

İstanbul, Antalya, Çankırı, Diyarbakır, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli'deki operasyonlarda 1180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, 27 zehir imalatçısı, taciri ve sokak satıcısının da yakalandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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