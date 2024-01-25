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    Zehir tacirlerine geçit yok! 41 ildeki operasyonlarda yüzlerce gözaltı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı düzenlenen 'NARKOGÜÇ-46' operasyonlarında, 201 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 221 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 153 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gençleri ve geleceği zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacakalarına vurgu yaptı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 348 ekip, bin 136 personel, 1 hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere 41 ilde "NARKOGÜÇ-46” Operasyonları düzenlendi.

    Ali Yerlikaya operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: 

    Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 41 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-46”Operasyonlarında; 221 Kg uyuşturucu madde ve 2 Milyon 153Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 201 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

    Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

    Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 348 ekip, bin 136 personel, bir  hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere 41 ilde "NARKOGÜÇ-46” Operasyonları düzenlendi.

    Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 31 kg esrar, 1 milyon 960 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UyuşturucuAli Yerlikaya
    Haberler > Gündem > Zehir tacirlerine geçit yok! 41 ildeki operasyonlarda yüzlerce gözaltı
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