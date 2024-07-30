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Zehir tacirlerine 'Narkoçelik-29' operasyonu! 103 gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

17 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-29' operasyonlarında 103 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 45’i tutuklandı. 36’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor, emniyet güçleri operasyon üzerine operasyon düzenliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen 'Narkoçelik-29' operasyonları sonucu 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerden 45’i tutuklanırken 36’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

1 TON 331 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca “Narkoçelik-29” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu yakalanan 103 şüpheliden 45'i tutuklandı, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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