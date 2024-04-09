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Haberler > Gündem > Zehir tacirlerinin kirli oyunu! Çekyat değil uyuşturucu deposu, tam 52 kilo yakalandı 

Zehir tacirlerinin kirli oyunu! Çekyat değil uyuşturucu deposu, tam 52 kilo yakalandı 

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde ev eşyası yüklü kamyonette yapılan aramada, çekyatların içine gizlenmiş halde 77 parça halinde 52 kilo 600 gram shunk ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir kamyonete operasyon yaptı.

Zehir tacirlerinin kirli oyunu! Çekyat değil uyuşturucu deposu, tam 52 kilo yakalandı  - 1. Resim

52 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Narkotik ekipleri, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde ev eşyası yüklü kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Pako' eşliğinde kamyonette yapılan aramalarda, çekyatların içine gizlenmiş 77 parça halinde 52 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin kirli oyunu! Çekyat değil uyuşturucu deposu, tam 52 kilo yakalandı  - 2. Resim

2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI 

Kamyonette bulunan M.G. ve İ.S. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanırken, İ.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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