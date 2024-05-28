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Zeytin için çıktığı ağaçtan düştü, canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Zeytin için çıktığı ağaçtan düştü, canından oldu
Mustafa Yavaş, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’da çiftçilik yapan Mustafa Yavaş yaklaşık 5 ay önce hasat için gittiği zeytin bahçesinde ağaçtan düştü. Baygın vaziyette hastaneye kaldırılan adam yaklaşık 160 gündür devam eden hayat mücadelesini kaybetti.

Aydın’ın Köşk İlçesi’ne bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Yavaş, ağaçtan düşüp ağır yaralanmıştı. Yavaş’tan acı haber 5 ay sonra geldi. 

ZEYTİN TOPLAMAK İÇİN AĞACA ÇIKMIŞTI

Edinilen bilgiye göre; Köşk Ilıdağ Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mustafa Yavaş, kışın zeytin hasat sezonunda zeytin toplamak için gittiği bahçede ağaçtan düştü. Akşam hava kararmasına rağmen Mustafa Yavaş’ın eve dönmemesi üzerinde durumdan şüphelenen yakınları bahçeye gittiklerinde şahsı yerde baygın vaziyette yatar vaziyette buldu. 

HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisine alınan Yavaş, yaklaşık 160 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Mustafa Yavaş, Ilıdağ Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çalışkanlığı ve tarım sektöründeki mücadelesi ile tanınan Mustafa Yavaş’ın vefatı sevenlerini üzdü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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