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Takibe aldığı sayfa hayatını kararttı: Dolandırıcıların ağına düşen kadının aylık ödemesi dudak uçuklattı

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Takibe aldığı sayfa hayatını kararttı: Dolandırıcıların ağına düşen kadının aylık ödemesi dudak uçuklattı
Sosyal Medya Dolandırıcılığı, Haber

Gündem Haberleri

Aysel Acar isimli kadın sosyal medyada gezinirken dolandırıcıların ağına düştü. Kredi borcundan bıkan kadın 500 liraya 39 bin lira kazanacağını sanıp 450 bin lira kredi çekti. Aylık ödemesi 70 bin lira olan Acar, "Ne olur beni kurtarın" deyip çağrı yaptı. 

Sosyal medyada cirit atan dolandırıcıların ağına her gün bir vatandaş takılıyor. Dolandırıcıların yayınladıkları reklamlarla tuzağa düşen isimlerden biri Aysel Acar oldu. 

Bahis dolandırıcılarına 450 bin lirasını kaptıran kadının hayatı karardı. Aysel Acar, telefonuyla sosyal medyada dolaşırken karşısına bir sayfa çıktı. Sayfada para kazandırdıklarını iddia eden videolar vardı. Acar sayfasını takibe almasıyla dolandırıcıların ağına düştü.

Show Haber'e konuşan Acar, "Borcunuzu ödemek için sizlere yardımcı olmanızı istiyoruz, telefonunuzu gönderin' dediler. Ben de gönderdim." dedi.

HATALAR ZİNCİRİ BÖYLE BAŞLADI

Acar'ı borç batağına sürükleyen hatalar zinciri böyle başladı. Acar, "500 liralık kupon oynayalım, 39 bin lira kazanırsın' dediler. Ben de iki aylık kredi öder bu para diye düşündüm. O para 5 bin 500, 10 bin lira, 30 bin liraya çıktı" ifadesini kullandı.

ŞİFRESİNİ DOLANDIRICILARA VERDİ

Acar sözlerini şöyle sürdürdü:

Sinan Bey diye birisi devreye girdi. 47 bin lirayı yollarsam paramın yurt dışından hesabıma geçeceğini söyledi. Dedim bu ne iş. Bahis işi dediler. Yolladım, 6 haneli şifremi verdim. Kredi çektiler. 100 bin lira daha istediler. Toplamda 450 bin kredi çektirip para aldılar

Acar polisi gidip şikayetçi olurken vatandaşları da uyardı. Acar, "İlk defa başıma geldi. Büyük ders oldu. Böyle bir hataya düşmeyin. Ben zor durumda kaldım, sizler zor durumda kalmayın" çağrısını yaptı.

 

 

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