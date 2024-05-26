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Sahte polisler, korsan taksiciyi dolandırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Korsan Taksicilik, Dolandırıcılık, Sahte Polis Kimliği, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kağıthane'de korsan taksicilik yapan Cengiz Y. sahte polisler tarafından dolandırıldı. Sürücü, polislerin rüşvet aldığını düşünüp olaydan iki gün sonra karakola gitti. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından çok sayıda suç kaydı bulunan şahıslar gözaltına alındı. 

Kağıthane'de korsan taksicilik yapan Cengiz Y. dolandırıcıların radarına takıldı. Geçtiğimiz salı günü Kağıthane'de meydana gelen olayda, iki şahıs Cengiz Y.'nin aracına bindi. 

Polis rozeti ile sahte polis kimliklerini gösteren şahıslar, sürücüye yaptığı işin yasal olmadığını, eğer işlem yapılırsa aracının bağlanacağını ve çok ceza alacağını söyleyerek kendisinden para talebinde bulundu.

14 BİN LİRA VERDİ

Bunun üzerine sürücü Cengiz Y., şahıslara 4 bin lira nakit verdi, banka hesabına da 10 bin lira gönderdi. Şahıslar ardından araca işlem yapmayacaklarını söyleyerek, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği önünde indi. Şahıslar ardından yaya olarak yürüyüp kayboldu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sahte polisler, korsan taksiciyi dolandırdı - 1. Resim

RÜŞVET ŞİKAYETİYLE KARAKOLA GİTTİ

Olayın ardından polislerin kendisinden rüşvet aldığını düşünen sürücü Cengiz Y., 2 gün sonra şahısların görev yaptığını söylediği karakola giderek şikayette bulundu.

Sahte polisler, korsan taksiciyi dolandırdı - 2. Resim

Şikayetin üzerine harekete geçen Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro polisleri, kamera görüntülerini ve şahısların banka hesabını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında şahısların Oğuz K. (38) ve Volkan K. (42) olduğu tespit edildi. Yerlerini de tespit eden polis ekipleri, şahısları kıskıvrak yakaladı.

SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI

Emniyete götürülen şahıslardan Oğuz K.‘nın emniyette çeşitli suçlardan 10 adet, Volkan K.’nın ise 2 adet kaydını olduğu ortaya çıktı. İfadeleri alınması sonrasında adliyeye sevk edilen iki şahıs, çıkartıldığı mahkemece “polis süsü vererek nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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