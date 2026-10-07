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Zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu... 6,5 ton küflenmiş ürün imha edildi

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir depoda küflendiği belirlenen yaklaşık 6,5 ton gıda ürünü imha edildi. Ürünler arasında zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurma gibi ürünlerin bulunduğu öğrenildi.

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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Küçükbalıklı Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren bir depoda sağlıksız koşullarda gıda ürünleri bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

YAĞ, HURMA, SALÇA...

Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle depoda yapılan denetimde, zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurma gibi ürünlerin uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği ve önemli bölümünün küflendiği belirlendi.

Zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu... 6,5 ton küflenmiş ürün imha edildi
Başlık ResmiZeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu... 6,5 ton küflenmiş ürün imha edildi

NE ETİKET VAR NE SON TÜKETİM TARİHİ

Ayrıca, ürünlerin ambalajlarında etiket, son tüketim tarihi ve işletme numarasının bulunmadığı da tespit edildi.

Sağlık açısından risk taşıdığı değerlendirilen ürünlere el konulurken, depo işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu... 6,5 ton küflenmiş ürün imha edildi
Başlık ResmiZeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu... 6,5 ton küflenmiş ürün imha edildi

İMHA EDİLDİ

Yaklaşık 6 bin 500 kilogram gıda ürünü, Osmangazi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kamyonlara yüklenerek imha edildi.

Belediyenin gıda teknikeri Serhat Day, vatandaşların şikayeti üzerine depoda denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Deponun ruhsatsız faaliyet gösterdiğinin belirlendiğini aktaran Day, "Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren depoda bulunan zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurmaların küflendiğini belirledik. Ayrıca ürünlerin ambalajlarında herhangi bir etiket, son tüketim tarihi ve işletme numarası bulunmadığını tespit ettik." dedi.

Zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu... 6,5 ton küflenmiş ürün imha edildi
Başlık ResmiZeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu... 6,5 ton küflenmiş ürün imha edildi

Day, depo işletmecisi hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulandığını bildirdi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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