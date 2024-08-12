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Zirvedeki ilk 2 sıra Türkiye'nin! Keskin nişancı yarışmasına Türk askeri damgası

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Zirvedeki ilk 2 sıra Türkiye&#039;nin! Keskin nişancı yarışmasına Türk askeri damgası

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NATO müttefiki 36 ülkeden askeri takımların katıldığı En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askeri damga vurdu. Almanya'da düzenlenen yarışmada birinci ve ikinci sırayı Türk askerleri aldı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda, ülkemizi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personelimiz yarışmayı birinci ve ikinci sırada tamamladı.

TÜRKİYE 36 ÜLKE ARASINDA EN İYİSİ

5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Hohenfels kentinde, 19 NATO Müttefiki ülkeden 36 takım en iyi Avrupa keskin nişancı takımı olmak için yarıştı.

En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askeri damga vurdu

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı yarışmaya Türkiye'den 2 takım katıldı.

Her yıl düzenlenen ve günlerce süren yarışmada, keskin nişancı birlikleri kara navigasyonu, ileri düzey nişancılık, tıbbi simülasyonlar ve daha birçok alanda test ediliyor.

Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Türk Kara Kuvvetleri takımı 1'nci, Türk Özel Kuvvetleri takımı 2'nci olarak yarışmaya damga vurdu.

Düzenleyen:  - Gündem
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