Zonguldak'ta denizde şüpheli cisim! Ekipler harekete geçti, plajlar kapatıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde şüpheli bir cisim tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alındı, ikinci bir duyuruya kadar bazı plajlar kullanıma kapatıldı ve denize girmek yasaklandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Göktepe mevkiinde deniz kıyısından 60 metre açıkta ve 5 metre derinlikte şüpheli bir cisim tespit edildi.

Bölgede Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının talimatıyla bir dizi önlem alındı.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR YASAK

Dün akşam saat 20.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar mavi bayraklı Sevgi ve Barış Plajı, Merve Altı Plajı, mesire alanı, su parkı ve çevresi güvenlik sebebiyle kullanıma kapatıldı.

Bölgede denize girmek yasaklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su parkı girişinden Merve Altı Plajı bitimine kadarki kısımda kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.

İMHA İÇİN BEKLENİYOR

Ekipler, sahil şeridinden uzaklaştırılan ilçe sakinlerine, denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu yönünde uyarılarda bulundu. Emniyet ekipleri ve bekçilerin nöbet tuttuğu kıyı şeridinde imha işlemlerinin sabah saatlerinde yapılacağı öğrenildi.