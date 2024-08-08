Zonguldak'ta göçük altında kalan Ayhan Yılmaz hayatını kaybetti

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Ayhan Yılmaz 54 yaşında hayatını kaybetti.

Zonguldak yine bir maden faciasıyla gündeme geldi. Kilimli ilçesindeki ruhsatsız maden ocağında bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu.

Maden işçisi Ayhan Yılmaz (54) göçük altında kaldı.

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GÖÇÜKTEN ACI HABER

İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.