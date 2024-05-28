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Zonguldak’ta kaza: Kamyonun altında kalarak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Zonguldak’ta kaza: Kamyonun altında kalarak can verdi
Zonguldak, Kaza, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ta kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu, toprağa verildi.

Zonguldak’ta kamyon kazası sonucu hayatını kaybeden Mine Çetinoğlu dualarla uğurlandı.

Zonguldak’ta dün sabah saatlerinde yaya geçidinden geçmek isteyen 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu, Mehmet K.’nın idaresindeki 34 U 4638 plakalı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. 

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kamyon sürücüsü Mehmet K. olaydan sonra gözaltına alındı, çıkarıldığı Zonguldak Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetinoğlu için Gökçebey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ulu Cami’de öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çetinoğlu’nun cenazesi aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ve Çetinoğlu’nun sevenleri katıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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