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Zonguldak'ta operasyon! Askeri lojmanda yakalanan yarbay FETÖ'den tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Zonguldak&#039;ta operasyon! Askeri lojmanda yakalanan yarbay FETÖ&#039;den tutuklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki FETÖ operasyonunda Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda görevli bir yarbay tutuklandı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda görev yapan Yarbay S.G., Kemer Mahallesi’ndeki askeri lojmanlarda gözaltına alındı.

Zonguldak'ta operasyon! Askeri lojmanda yakalanan yarbay FETÖ'den tutuklandı - 1. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yarbay S.G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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