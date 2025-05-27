Zonguldak'ta operasyon! Askeri lojmanda yakalanan yarbay FETÖ'den tutuklandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki FETÖ operasyonunda Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda görevli bir yarbay tutuklandı.
Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda görev yapan Yarbay S.G., Kemer Mahallesi’ndeki askeri lojmanlarda gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yarbay S.G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş