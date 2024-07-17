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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Zonguldak&#039;ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi - 1. Resim

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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