Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı