Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu (82) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zorlu’nun vefat haberi, holding tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Zorlu Holding’in açıklamasında, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 1953’te Denizli’nin Babadağ ilçesinde temelleri atılan Zorlu Grubu’nu Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri haline getiren Zorlu’nun, grubun uluslararası alanda büyümesine öncülük ettiği belirtildi. Yatırımlarıyla Türkiye’nin sanayisine, ihracatına ve istihdamına katkı sağlayan Zorlu’nun eğitim, kültür ve sanat alanlarında da çalışmalar yürüttüğü vurgulandı.

Zorlu’nun “Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem” sözleriyle ifade ettiği anlayışın, gruba bıraktığı en değerli miraslardan biri olarak yaşamaya devam edeceği kaydedildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinin 4 Kasım Çarşamba günü Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.

Açıklamada, merhumun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesi, bunun yerine arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmaları rica edildi.

Kanser tedavisi görüyordu! İş adamı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Denizli'de 1944 yılında doğan Ahmet Nazif Zorlu, çalışma hayatına erken yaşlarda baba mesleği olan tekstille başladı.

İş hayatının ilk yıllarında Trabzon'da açtığı mağazayla tekstil ticareti yapan Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini atmıştır.

İlk üretim şirketi Korteks'i 1976 yılında kuran Zorlu, 1990'da tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı. 1994'te Vestel'i Zorlu Holding bünyesine katan Ahmet Nazif Zorlu, yeni iş alanlarının da yolunu açtı.

Zorlu'nun tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma ve e-mobilite gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etti. Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkette yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili olarak görev yapıyordu.

Sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgilenen Ahmet Zorlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyesiydi.





Kanser tedavisi görüyordu! İş adamı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şişman, yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tekstil sektörünün duayen isimlerinden, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Sektörümüzün başı sağ olsun."

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala