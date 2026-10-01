1 Ekim Perşembe TV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek yeni bölümü olan diziler izleyicilerin gündeminde. ATV, Show TV, Star TV, NOW, Kanal D, TRT 1 ve TV8 ekranlarında akşam kuşağında yer alacak yapımların yayın saatleri araştırılıyor.

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Perşembe akşamı televizyon karşısına geçecek izleyiciler, 1 Ekim yayın akışında hangi dizi ve programların yer aldığını merak ediyor. Yeni bölümler, yarışmalar ve eğlence programlarıyla şekillenen akşam kuşağında kanalların saat 20.00 sonrası programları öne çıkıyor.

1 EKİM PERŞEMBE AKŞAMI YENİ BÖLÜMÜ OLAN DİZİLER

1 Ekim Perşembe akşamında ATV, Show TV, Star TV ve NOW’un yeni bölüm dizileri saat 20.00 kuşağında başlayacak. ATV’de Güneşin Doğduğu Yer 3. bölümüyle ekrana gelirken Show TV’de Muhtemel Aşk, Star TV’de Sevdiğim Sensin ve NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D’de Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker yayınlanacak. TV8’in akşam kuşağında ise MasterChef Türkiye bulunuyor.

1 Ekim Perşembe akşamı dizileri! Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümü var?

SEVDİĞİM SENSİN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Sevdiğim Sensin, 1 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Star TV’de başlayacak. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı dizi, perşembe akşamı Star TV'de ekrana geliyor.

1 Ekim Perşembe akşamı dizileri! Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümü var?

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Güneşin Doğduğu Yer, 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de ATV’de başlayacak. Akşam saat 19.00’daki ATV Ana Haber’in ardından başlayacak yeni bölüm, Kenan ve Leyla’nın hikayesinde yaşanacak gelişmelerle devam edecek.

1 Ekim Perşembe akşamı dizileri! Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümü var?

BUGÜN TV'DE NELER VAR?

1 Ekim Perşembe günü gündüz kuşağından akşama kadar ulusal kanallarda farklı türlerde yapımlar ekrana gelecek. ATV’de Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da ve Güneşin Doğduğu Yer; Kanal D’de Gelinim Mutfakta, Güller ve Günahlar ve Beyaz’la Joker; NOW’da Çağla ile Yeni Bir Gün, En Hamarat Benim ve Halef: Köklerin Çağrısı yayınlanacak. Show TV’de Gelin Evi ve Muhtemel Aşk, Star TV’de Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ve Sevdiğim Sensin ekranlarda olacak.

1 Ekim Perşembe akşamı dizileri! Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümü var?

TRT 1’de gündüz kuşağında Seksenler ve Alparslan: Büyük Selçuklu yer alırken akşam tekrar bölümleriyle saat 20.00’de Evlilik Güzeldir, ardından Mehmed: Fetihler Sultanı yayınlanacak. TV8’de ise gündüz MasterChef Türkiye tekrarı ve Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in ardından saat 20.00’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü izleyiciyle buluşacak.

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