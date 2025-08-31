1 Eylül Pazartesi günü okul var mı? 2025-2026 MEB takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, yeni dönemin başlangıç tarihlerini netleştirdi. Peki, 1 Eylül Pazartesi günü okul var mı? İşte, 2025-2026 MEB takvimi detayları...

1 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ OKUL VAR MI?

1 Eylül 2025 Pazartesi günü, genel anlamda tüm kademelerde okullar resmi olarak açılmıyor. Ancak okul öncesi (anaokulu) ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri bu tarihte başlayacak.

MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu süreçte anaokulu, 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri için rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Okullar bu yıl 8 Eylül tarihinde açılacak. Uyum haftası ise 1 Eylül tarihinde başlıyor.

Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025 (5 gün)

2025 - 2026 Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma (12 gün)

Birinci Dönem Sonu: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma (12 gün)

İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026 (5 gün)

İkinci Dönem Sonu ve Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran 2026 Cuma

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül 2025 Pazartesi günü resmi olarak açılacak. Tüm kademeler bu tarihte ders başı yapacak.