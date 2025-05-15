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1 kilo yaş çayın fiyatı ne kadar, kaç TL 2025? Yaş çay destekleme parası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1 kilo yaş çayın fiyatı ne kadar, kaç TL 2025? Yaş çay destekleme parası
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Doğu Karadeniz'in geçim kaynağı yaş çay için 2025 fiyatları belli oldu. ÇAYKUR'un kilogram başına ödeyeceği fiyat Tarım ve Orman Bakanlığı açıklaması sonrası belli oldu. Üreticiler sezona başlamadan önce 1 kilo yaş çayın fiyatını araştırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatlarını duyurarak Doğu Karadeniz’deki binlerce üreticinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. 1 kilo yaş çayın fiyatı ne kadar, kaç TL 2025 yılı ücreti merak ediliyor.

1 KİLO YAŞ ÇAYIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL 2025?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 Mayıs'ta ÇAYKUR’un 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 TL olarak açıkladı.

Yaş çay alım fiyatı 2024’te 17 TL'ydi. 2025 yılı ücretine yüzde 49,6’lık bir artış yapıldı. 2024’te 2 TL olan destekleme primiyle toplam 19 TL olan fiyat, 2025’te primsiz 25,44 TL olarak belirlendi.  Ancak destekleme primi hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

1 kilo yaş çayın fiyatı ne kadar, kaç TL

ÇAYKUR 2025 DESTEKLEME PRİMİ VERECEK Mİ, NE KADAR?

2025 için destekleme primi henüz açıklanmadı. 2024’te 2 TL olan prim, toplam fiyatı 19 TL’ye çıkarmıştı. Üreticiler prim açıklamasını bekliyor. 

Çaykur 2025 destekleme primi ne kadar

Geçen yıl yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak açıklandı. ÇAYKUR'un 2024'te 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay alımı yaptığı ifade edilirken bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflediği ifade ediliyor.

ÇAYKUR YAŞ ÇAY FİYATI NET?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 TL olarak duyurdu. 2024’te 2 TL'lik destek primiyle 19 TL olan fiyat, yüzde 49,6 arttı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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