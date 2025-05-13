Üretici merakla bekliyordu! Yaş çay fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 19 TL olan yaş çay fiyatının 2025 yılı için 25.44 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticinin merakla beklediği yaş çay fiyatını açıkladı.

GEÇEN YIL ÇAY REKOLTESİ 1 MİLYON 430 BİN TON OLDU

Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında 19 olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı.