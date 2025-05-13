Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Üretici merakla bekliyordu! Yaş çay fiyatı belli oldu

Üretici merakla bekliyordu! Yaş çay fiyatı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Üretici merakla bekliyordu! Yaş çay fiyatı belli oldu
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 19 TL olan yaş çay fiyatının 2025 yılı için 25.44 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticinin merakla beklediği yaş çay fiyatını açıkladı.

GEÇEN YIL ÇAY REKOLTESİ 1 MİLYON 430 BİN TON OLDU

Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında 19 olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? Adli tatil takvimi 2025Üniversiteye 2 gün kala PKK dağa kaçırdı! Gözyaşları sel olan Şeyma Ceylan'ın annesi şehit annesiyle konuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyonu açıklandı - EkonomiPiyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyonu açıklandıBüyükşehir vatandaşları mest etti! Su fiyatlarına peş peşe indirim - EkonomiBüyükşehir'den flaş karar! Su fiyatlarına peş peşe indirimİstanbul'a bir Kent Lokantası daha! Bugün hizmete açıldı - Ekonomiİstanbul'a bir Kent Lokantası daha! Bugün hizmete açıldıAylarca yaylada otluyor! 1 ton 150 kiloluk "Paşa" için istenen para ağızları açık bıraktı - Ekonomi1 tonluk "Paşa" için istenen para ağızları açık bıraktıYabancıların nisanda en çok aldığı ve sattığı hisseler!  - Ekonomiİşte yabancıların en çok aldığı ve sattığı hisseler!Apple'a soruşturma! iPhone satan 7 ünlü teknoloji zinciri için harekete geçildi - Ekonomi7 teknoloji zinciri için harekete geçildi
Sonraki Haber Yükleniyor...