10 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Finale geri sayım başladı

Gelinim Mutfakta 10 Haziran Salı günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip eti. Ezgi, Sahra, Nur ve Seren arasından 10 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oldu. 2025 Gelinim Mutfakta final bölümleri başladı. Günün birincisinin aldığı çeyrek altın birinci olacak isim için kritik önem taşıyor.

10 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Ezgi, Sahra, Seren ve Nur arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor.

10 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

10 Haziran Salı günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor.

Nur, Ezgi, Seren ve Nur arasındaki rekabet programın final etabında kızışıyor. Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken puan tablosunda yükselmek isteyen gelinler finalde birincilik koltuğuna oturmak için yarışıyor.

10 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi oldu Ezgi oldu. Final serisinin ikinci çeyrek altınını Ezgi kazandı. İlk altını ise 9 Haziran Pazartesi günü Nur kazanmıştı.

10 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta final etabında adım adım ilerleyen gelinler aldıkları çeyrek altınlar ve puanlarla finalde birinci olmaya yaklaşıyor.

10 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 20

Sahra: 14

Nur: 9

Seren: 9

10 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

10 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayan günün birincisi olan gelin kazanıyor. Günün birincisi olan ismi oldu.