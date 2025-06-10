Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 10 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Finale geri sayım başladı

10 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Finale geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
10 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Finale geri sayım başladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta 10 Haziran Salı günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip eti. Ezgi, Sahra, Nur ve Seren arasından 10 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oldu. 2025 Gelinim Mutfakta final bölümleri başladı. Günün birincisinin aldığı çeyrek altın birinci olacak isim için kritik önem taşıyor.

10 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Ezgi, Sahra, Seren ve Nur arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor.

10 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

10 Haziran Salı günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor.

Nur, Ezgi, Seren ve Nur arasındaki rekabet programın final etabında kızışıyor. Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken puan tablosunda yükselmek isteyen gelinler finalde birincilik koltuğuna oturmak için yarışıyor. 

10 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi oldu Ezgi oldu. Final serisinin ikinci çeyrek altınını Ezgi kazandı. İlk altını ise 9 Haziran Pazartesi günü Nur kazanmıştı. 

10 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Finale geri sayım başladı - 1. Resim

10 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta final etabında adım adım ilerleyen gelinler aldıkları çeyrek altınlar ve puanlarla finalde birinci olmaya yaklaşıyor. 

10 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 20

Sahra: 14

Nur: 9 

Seren: 9

10 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

10 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayan günün birincisi olan gelin kazanıyor. Günün birincisi olan ismi oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yük asansörü takarken 4 metre yüksekten düşmüştü! 9 gün sonra acı haber geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gülşah Durbay hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı - HaberlerGülşah Durbay hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı10 Haziran Salı baraj doluluk oranları belli oldu! İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? - Haberler10 Haziran Salı baraj doluluk oranları belli oldu! İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne?Sırbistan - Andorra maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri - HaberlerSırbistan - Andorra maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileriChatGPT yerine ne kullanabilirim? ChatGPT alternatif yapay zeka uygulamaları - HaberlerChatGPT yerine ne kullanabilirim? ChatGPT alternatif yapay zeka uygulamaları10 Haziran Salı Siirt'te elektrikler ne zamana gelecek? İşte kesinti yapılacak bölgeler - Haberler10 Haziran Salı Siirt'te elektrikler ne zamana gelecek? İşte kesinti yapılacak bölgelerİstanbul su kesintisi İSKİ 11 Haziran: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Güngören su kesintisi - Haberlerİstanbul su kesintisi İSKİ 11 Haziran: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Güngören su kesintisi
Sonraki Haber Yükleniyor...