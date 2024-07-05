10 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edildiği Sinan Ateş davası, 19 Temmuz'a ertelendi

Türkiye'nin gündeminde olan Sinan Ateş davası sürerken vatandaşlar davada karar çıktı mı merak ediyordu. Bugün beşinci duruşma gerçekleşirken 10 kişinin yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Merak edilenler arasında ise dava ne zamana ertelendi yer aldı.

Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesinin ardından dava görülüyordu. Beşinci kez gerçekleşen davada bugün 10 sanığın tahliyesine karar verilirken dava başka bir tarihe ertelendi. Hangi güne ertelendi, davada son durum ne merak ediliyor.

SİNAN ATEŞ DAVASI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili ilk dava 1 Temmuz'da görülürken 22 sanık mahkemeye çıktı. İlk gün 8 kişi savunma yaparken Tetikçi Eray Özyağci, Doğukan Çep’ten Ateş’i ayaklarından vurması için telkin aldığını söylemişti.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in davasında bugün tanıklar Yusuf Mert, Yavuz Süleymanoğlu, Gönül Ergin, Ahmet Keçik ve Gökhan Türkmen dinlenildi.

10 kişinin kontrol şartıyla tahliye edilmesinin ardından Eray Özyağcı, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Murat Can'ın tutukluluk hali devam ediyor.

Dava, 19 Temmuz'a ertelendi.

KİMLER TAHLİYE EDİLDİ?

Bugün görülen dava sonucu tahliye edilen isimler şöyle oldu:

Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Güney, Umut Ersoy ve Alper Atay.

SİNAN ATEŞ DAVASINDA KARAR ÇIKTI MI, SON DURUM NE?

Bugün yapılan beşinci duruşmada tanık Yusuf Mert, "Motorda oturan kişide kask vardı, arkaya binende yoktu. Motoru hızlı kullanıyorlardı, o dikkatimi çekti. Herhangi bir silah görmedim. Plakanın '35 E' kısmı dışındaki kısmı bantlıydı. Başka bir bilgim, görgüm yok." dedi.

Ahmet Keçik ise "Hatırladığım kadarıyla gövdesine doğru ateş etti. Bunun üzerine ben bir aracın arkasına geçtim. Şahıs sürekli rahmetliye ateş ediyordu. Rahmetlinin belindeki silahını gördüm. O an kendimi savunma ihtiyacı duydum ve belinden silahı aldım. Şahsa hedef almadan birkaç kez ateş ettim. Rahmetliyi kontrol ettiğimde tepki vermiyordu. Selman abi de yaralıydı. Hem Selman abi hem de rahmetli yaralı olunca silahların kaybolmaması için iki silahı ofise götürdüm. Ofiste çalışan ablaya, 'Silahlar kaybolmasın' diyerek teslim ettim. Sonra geri döndüm. Rahmetlinin yaralarına tampon yapmaya başladım. Polisi ve sağlık ekiplerini aradım." derken dava başka bir tarihe ertelendi.