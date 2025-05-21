10 yargı paketi infaz düzenlemesi son dakika! 10. yargı paketi Meclis'ten geçti mi?

10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? sorusu günün en çok aratılan konuları arasında yer aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde, Yargı Paketi’ne ilişkin kanun teklifi taslağının tamamlandığını ve Meclis’e sunulduğuna dair açıklama yapmıştı. Mahkumlar başta olmak üzere yakınları 10 yargı paketi infaz düzenlemesine dair son dakika gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Ceza adalet sisteminde caydırıcılığı arttırmak ve infaz düzenlesini de içeren 40 maddelik 10. Yargı Paketi, Adalet Bakanı Tunç'un açıklamalarıyla beraber yeniden gündeme oturdu.

10. yargı paketi Meclis'ten geçip geçmediği ve İnfaz düzenlemesinde genel affa dair son dakika bilgiler yakından takip ediliyor.

10. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI, SON DURUM NE?

10. Yargı Paketi henüz Meclis'ten geçmedi. Ancak önümüzdeki günlerde 10.yargı paketinin çıkacağı tahmin ediliyor.

Son konuşmasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinde ceza adaleti sistemiyle ilgili önemli düzenlemelerin yer alacağını belirterek, “Yeni yargı paketi, ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var." dedi.

Adalet Bakanı Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili dezenformasyona yönelik haberlerin bulunduğunu vurgulayarak, “Vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgileri yayarak birtakım kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

10. YARGI PAKETİ KAPSAMI NE?

10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler içermektedir. Özellikle 2 yılın altındaki suçu bulunan mahkumlara cezasızlık algısını ortadan kaldırmak adına denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağına dair sinyaller verilmişti.

Denetim serbestlikten kaynaklanan sorunların giderilmesi için tutuklama tedbirlerine ilişkin Ceza Mahkemesi Kanunu'nda değişiklikler tahmin ediliyor. Ayrıyeten, 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyip cezası kesinleşmeyen hükümlüler için de COVİD düzenlemesinden yararlanma imkanı gündeme gelebilir.