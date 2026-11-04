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11-12 Kasım'da Antalya'da okullar tatil mi? Valilik 7 ilçe için alınan kararı duyurdu

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11-12 Kasım'da Antalya'da okullar tatil mi? Valilik 7 ilçe için alınan kararı duyurdu
Başlık Resmi11-12 Kasımda Antalyada okullar tatil mi? Valilik 7 ilçe için alınan kararı duyurdu

Antalya Valiliği, kentte düzenlenecek COP31 kapsamında okullarda uygulanacak düzenlemeleri açıkladı. Açıklamanın ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler, zirve günlerinde eğitimin nasıl sürdürüleceğini merak ediyor. Peki, 11-12 Kasım’da Antalya’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde uzaktan eğitim yapılacak?

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Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) nedeniyle eğitim öğretime ilişkin yeni bir karar alındı. Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 100 bin kişinin katılması beklenen konferansın kentte trafik yoğunluğuna yol açabileceği değerlendirildi. Bu nedenle yedi ilçedeki resmî ve özel okullarda 11-12 Kasım tarihlerinde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılması kararlaştırıldı.

11-12 Kasımda Antalyada okullar tatil mi? Valilik 7 ilçe için alınan kararı duyurdu
Başlık Resmi11-12 Kasımda Antalyada okullar tatil mi? Valilik 7 ilçe için alınan kararı duyurdu

ANTALYA’DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK?

Uzaktan eğitim uygulaması Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Manavgat ve Serik ilçelerini kapsayacak.

Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılımıyla COP31 alanında daha önce düzenlenen programda, zirveye ilişkin hazırlıklar ve projeler kamuoyuna tanıtıldı. Şahin, programdaki açıklamasında trafik tedbirlerinin tamamlandığını, yedi ilçede uzaktan eğitime geçilmesine yönelik hazırlıkların ise sürdüğünü belirtti. Ayrıca bölgede görev yapan ve çocukları ilk ve ortaöğretimde okuyan kadın personele idari izin verilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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