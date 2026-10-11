Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Bu anlamlı güne dikkat çekmek isteyen vatandaşlar, Dünya Kız Çocuklar Günü mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden iletiyor.

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Kız çocuklarının toplumdaki önemini dikkate alan Birleşmiş Milletler, 11 Ekim’i Dünya Kız Çocukları Günü olarak ilan etmiştir. 2011 yılında ilan edilen ve her yıl kutlanan bu gün; kız çocuklarının güçlenmesini, insan haklarını ve liderlik potansiyellerini desteklerken, dünya genelinde karşılaştıkları eşitsizlik, şiddet ve eğitime sınırlı erişim gibi kendilerine özgü sorunların ele alınmasına odaklanmaktadır.

11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü mesajları... Instagram - X için Kız Çocuklar Günü mesajları.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

"Eğitimle güçlenen, merak eden, keşfeden ve hayallerinin peşinden giden kız çocukları için çalışmaya devam ediyoruz. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!"

"Hayat, onların yüzünde tebessüm olunca güzel...

Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun."

"Güçlü kızlar,

Güçlü yarınlar demektir.

Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek."

"Bütün kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyor, sevgiden güç aldıkları, gayretleriyle parladıkları ve kendi yollarını cesaretle çizdikleri güzel bir ömür diliyorum."

"Hayatın her alanında kendi yolunu çizebilen, potansiyelini ortaya koyabilen ve geleceğe umutla bakabilen tüm kız çocuklarının önünde hiçbir engelin olmadığı bir dünya diliyoruz.11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun! "

11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü mesajları... Instagram - X için Kız Çocuklar Günü mesajları.





"Kız çocuklarının umutla büyüdüğü, hayallerinin önünde hiçbir engelin bulunmadığı, çağdaş ve eşitlikçi Cumhuriyet anlayışının ışığında şekillenen aydınlık yarınlar dileğiyle…"



"Gülüşünüz daim, yolunuz aydınlık, geleceğiniz umut dolu olsun güzel kızlarımız. Her kız çocuğu sevgiyle büyümeyi, hayallerinin peşinden koşmayı ve özgürce gülümsemeyi hak eder. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun"



"Her kız çocuğu, kendi hikâyesini yazabileceği bir dünyayı hak eder. Hayalleriyle büyüyen, sorularıyla dünyayı keşfeden, cesaretiyle sınırları aşan her kız çocuğu, yarının daha güzel ve daha aydınlık olacağına dair umudumuzdur. Onların eğitim aldığı, kendilerini özgürce ifade ettiği, yeteneklerini geliştirdiği ve hayallerinin peşinden güvenle yürüdüğü bir gelecek hepimizin sorumluluğudur."



"Bugün, hayalleriyle geleceğe umut olan, cesaretiyle kendi yolunu çizen tüm kız çocuklarımızın günü. "

"Özgürce düşlediğiniz, eşit fırsatlarla büyüdüğünüz ve başarılarınızla dünyayı güzelleştirdiğiniz bir gelecek sizin olsun.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.



"Her kız çocuğu güvenle büyümeyi, hayallerini gerçekleştirmeyi ve umutla gülümsemeyi hak ediyor. Onlara eşit, özgür ve güvenli bir gelecek bırakmak hepimizin sorumluluğu."



"Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü... Bir kız çocuğunun gülüşünde geleceğin aydınlığı, gözlerinde yarının umudu var. Her kız çocuğu sevgiyle büyüsün, özgürce hayaller kursun, korkmadan yaşasın ve geleceğe umutla baksın.Her biri; eğitimle, fırsat eşitliğiyle büyümeyi hak ediyor."



"Diliyorum ki tüm kız çocukları; babalarının gözlerindeki güvenle büyüsün, hayallerinden vazgeçmeden, korkmadan ve özgürce kendi yollarını çizebilsin.11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günümüz kutlu olsun."



"Bugün; hayalleriyle, umutlarıyla, cesaretleriyle geleceği aydınlatan tüm kız çocuklarının günü.Onların özgürce düşünebildiği, okuyabildiği, üretebildiği, eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya için kalbimizle, emeğimizle, inancımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. "

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