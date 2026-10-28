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11.Dönem ilk derece amirlik eğitimi alım duyurusu! PAEM 149 öğrenci alımı yapacak

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11.Dönem ilk derece amirlik eğitimi alım duyurusu! PAEM 149 öğrenci alımı yapacak
Başlık Resmi11.Dönem ilk derece amirlik eğitimi alım duyurusu! PAEM 149 öğrenci alımı yapacak

11.Dönem ilk derece amirlik eğitimi alım duyurusu paylaşıldı. Merkez Teşkilatında görevli adaylar Polis Akademisi Başkanlığına, 81 İl Emniyet Müdürlüğü kadrolarında görevli (POMEM, PMYO, KPL, PMEM Müdürlükleri ve vb. kadrolarda dahil) adaylar bağlı bulundukları Eğitim Şube Müdürlüklerine başvurabilecek.

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Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 2 yıl eğitim verilmek üzere 11. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Polis Memurları arasından (134) erkek, (15) kadın olmak üzere toplam (149) öğrenci alımı yapılacak. Adaylar ön başvurularını 30 Ekim 2026 – 06 Kasım 2026 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapacak.

Ön başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sınav başvuru ücreti olan 6.000 TL’yi, 23 Kasım 2026 saat 09.00’dan 27 Kasım 2026 saat 17.00’ye kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2026PAEM11 hesabına yatıracaktır. Adaylar yalnızca Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecek.

11.Dönem ilk derece amirlik eğitimi alım duyurusu! PAEM 149 öğrenci alımı yapacak
Başlık Resmi11.Dönem ilk derece amirlik eğitimi alım duyurusu! PAEM 149 öğrenci alımı yapacak

PAEM BAŞVURU ŞARTLARI

Merkez Teşkilatında görevli adaylar Polis Akademisi Başkanlığına, 81 İl Emniyet Müdürlüğü kadrolarında görevli (POMEM, PMYO, KPL, PMEM Müdürlükleri ve vb. kadrolarda dahil) adaylar bağlı bulundukları Eğitim Şube Müdürlüklerine 23-27 Kasım 2026 tarihleri arasında başvuruda bulunacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

•En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
•Başvuru tarihinden itibaren meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
•Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
•Hakkında verilen kısa veya uzun süreli durdurma cezası ile ilgili olarak, ceza süresi devam ediyor olmamak,
• Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli kovuşturma veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,
şartları aranır.

Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir. Eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olan adaylara ise “İlk Derece Amirlik Sertifikası” verilir.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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