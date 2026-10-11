TOKİ’nin İstanbul’da 12 ilçeyi kapsayan kiralık konut projesinde başvuru süreci sona erdi. Uygun fiyatla kiraya sunulacak 1.071 konuta başvuran binlerce kişi, şimdi hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimini bekliyor. Peki, kura için takvim netleşti mi? TOKİ kiralık sosyal konut kuraları ne zaman, başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?

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TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi için başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmişti. Sürecin sona ermesinin ardından uygun bulunan adaylar arasından 1.071 konutun kiracıları kura yöntemiyle belirlenecek. Bu kampanyada vatandaşlardan herhangi bir başvuru ücreti alınmadı. Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden tamamlandı.

10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 şekilde olacak. Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İnceleme sürecinin ardından şartları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için Ekim ayında 1.071 konutun kura çekimi yapılacak ve teslimatlar başlayacak.

12 İstanbul ilçesini kapsıyor... TOKİ kiralık sosyal konut kuraları ne zaman, başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?

HANGİ İSTANBUL İLÇELERİ İÇİN KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?

Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam bin 71 konut kiralanacak.





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