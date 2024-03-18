120, 130, 140, 150 gram altının zekatı ne kadar 2024? 150 gram altına kaç gram, ne kadar zekat düşer?

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mart 2024 20:00 - Güncelleme: 18 Mart 2024 20:04 - Güncelleme:

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120, 130, 140, 150 gram altının zekatı ne kadar eder? | Altının 1/40’ını zekat olarak vermek farzdır. 150 gram 22 ayar, 24 ayar, 14 ayar ve 18 ayar altının zekatı ne kadar olduğu, altını olanların gram altına göre ne kadar zekat vermeleri gerektiği araştırılıyor. 120, 130, 140, 150 gram altınım var ne kadar zekat vermeliyim diyenler için bu yazımızda 120, 130, 140, 150 gram altının zekatı ne kadar hesapladık. Peki,150 gram altının zekatı ne kadar olur? İşte gram altını olanın vermesi gereken zekat miktarı!