13-14 Mart İstanbul elektrik kesintisi! Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye elektrikler ne zaman gelecek?

13-14 Mart İstanbul BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi arıza sorgulama! | İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. 13-14 Mart Perşembe BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza bildirimleri ile AYEDAŞ elektrik kesintisi listesi yayınlandı. Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye ve Esenyurt elektrik kesintisi en çok araştırılan ilçeler olurken; Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe, Üsküdar ve Başakşehir elektrik kesintisi listesi ve arıza sorgulama da en çok sorgulanan ilçeler oldu. İşte, 13-14 Mart Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Kartal, Kadıköy ve Kağıthane elektrik kesintisi son dakika bilgileri…

İstanbul AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi 13-14 Mart! İstanbul’da bugün ve yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahaller ve sokaklar son dakika olarak duyuruldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman düzelecek, elektrikler ne zaman gelecek açıkladı. Peki, 13-14 Mart Perşembe günü Kağıthane elektrik kesintisi, Avcılar elektrik kesintisi ve Esenler elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, arıza kaçta düzelecek? İşte İstanbul’daki elektrik kesintileri ve planlı kesintiler listesi!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 13-14 MART

İstanbul’da 13-14 Mart Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokaklar ile elektriklerin neden kesildiği, ne zaman geleceği hakkında son dakika bildirimleri BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılmıştır:

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YUNUS EMRE, ŞAİR ZİHNİ sk bölgelerinde 13/03/2024 09:00:00 - 13/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EREN sk bölgelerinde 13/03/2024 09:00:00 - 13/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 13/03/2024 00:00:00 - 13/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 13/03/2024 00:00:00 - 13/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2662. sk bölgelerinde 13/03/2024 00:00:00 - 13/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2662. sk bölgelerinde 13/03/2024 00:00:00 - 13/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah 2.GÜVERCİN, AKZAMBAK, AŞIK VEYSEL, BULUT, BURKULAN, DEREİÇİ, DERVİŞAN, DÖNEÇ, DİKYOL, EMİRLER, FUNDA, GÜNDOĞDU, HAKAN, HEYELAN, KAYGAN, KELEBEK, SAYA YOLU, SEVAL, TOZLU, VEFA, YAY, YAYGAN, İNEN sk bölgelerinde 13/03/2024 10:00:00 - 13/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, DEMİRKENT ÇIKMAZI, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİSARCIK, KALECİK, KONURALP, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP sk bölgelerinde 13/03/2024 09:00:00 - 13/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtış şirketi BEDAŞ’tır. Aşağıda yer alan ilçelerde yaşayanlar elektrik kesintisi arıza sorgulama için ALO 186’yı arayarak bilgi alabilir veya BEDAŞ resmi internet sitesinden ya da haberimizde detaylarından elektrik arızalarını takip edebilirler.