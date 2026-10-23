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131. dönem DHY kurası münhal kadroları yayımlandı! DHY tercihleri için son gün ne zaman?

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131. dönem DHY kurası münhal kadroları yayımlandı! DHY tercihleri için son gün ne zaman?
Başlık Resmi131. dönem DHY kurası münhal kadroları yayımlandı! DHY tercihleri için son gün ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 131.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) münhal kadroları paylaşıldı. DHY kurası kapsamında hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü için yerleştirileceği boş kadrolar açıklandı. Gözler tercih sürecine çevrildi. Peki, 131.Dönem DHY tercihleri için son gün ne zaman?

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Özge Yiğit
ÖZGE YİĞİT

Sağlık Bakanlığı, 131. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında münhal kadroları yayımladı. Yayımlanan duyuruda DHY kurası tercih takvimine de yer verildi. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacak

DHY TERCİH TAKVİMİ

Tercih başvuruları 23-27 Ekim 2026 tarihleri arasında EKİP üzerinden alınacak. Başvuru süreci 27 Ekim Salı günü saat 18.00'de sona erecek.

131. dönem DHY kurası münhal kadroları yayımlandı! DHY tercihleri için son gün ne zaman?
Başlık Resmi131. dönem DHY kurası münhal kadroları yayımlandı! DHY tercihleri için son gün ne zaman?

Tercih bildirmeyen, tercihlerini kesinleştirmeyen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirilecekler. Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken yerleştikleri birime teslim edilecek.

31.DÖNEM DHY KURA SÜRECİ

Yayımlanan ilana göre, 131. Dönem DHY kuraları 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kuranın yeri ve saati, YHGM’nin internet sitesinde ayrıca duyurulacak. Kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler de aynı adreste yayımlanacak.

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