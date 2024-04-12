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15 Nisan Pazartesi okullar eğitime devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 Nisan Pazartesi okullar eğitime devam edecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun bir tatil sonrası hem öğrenciler hem de ebeveynler 15 Nisan okullar tatil mi? sorusunu sormaya başladı. Hafta sonu ile beraber bitecek olan tatil ile beraber okulların açılması da heyecanla bekleniyor. İşte tatil bitimi ile ilgili detaylar...

Beklenen gün geldi! 5 Nisan Cuma günü başlayan ikinci ara tatil bayram tatiliyle birlikte uzun bir süreç geçirdi. Tatilin sona erme vakti geldiğinde ise öğrenciler ve ebeveynler için yeni bir dönem başlıyor.

15 Nisan Pazartesi okullar eğitime devam edecek - 1. Resim

15 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce duyurduğu gibi 8-9 Nisan tarihleri idari tatil olarak ilan edilmişti. Bu tatilden kamu kurumları çalışanları faydalanacak. Normalde öğretmenler de kamu çalışanı oldukları için ek bir tatil günü alabiliyorlar. Fakat Ramazan Bayramı ve ara tatilin benzer tarihlerde olması sebebiyle tatil süresi kısa olacak.

Eğitim-öğretim faaliyetleri için geri sayım başladı ve 15 Nisan Pazartesi günü okullar kapılarını tekrar açacak. Ara tatil hafta sonu ile birleştiğinde toplamda 9 gün sürecek.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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