Yerebatan Sarnıcı bayramda ücretli olarak ziyarete açık olacak

Bayramda açık olan Yerebatan Sarnıcı ücretli olarak ziyaretçi kabul etmeye devam edecek. İstanbul'un en sık ziyaret edilen tarihi mekanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı ücretli mi? Yerebatan Sarnıcı ücreti ne kadar? gibi soruların cevapları haberimizin devamında...

İstanbul'un tarihi ve hayranlık uyandırıcı mekanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı Ramazan Bayramının 1. günü olan 10 Nisan'da saat 12.00'de ziyarete açılacak. Ziyaretçiler bayramda da Yerebatan Sarnıcı'nın eşsiz atmosferini deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü ziyaretçilere kapılarını açıyor. Sabah 09.00'dan akşam 22.00'ye kadar olan saatler arasında ziyaret edilebilen bu muazzam yapı her yaş grubundan ve her kültürden ziyaretçiyi ağırlamaya hazır.

YEREBATAN SARNICI BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Yerebatan Sarnıcı'nın ücretlendirmesi bayramda da devam ediyor. 09.00-18.30 saatleri arasında yapılan ziyaretlerde yerli ziyaretçiler için bilet fiyatı 80 TL, yabancı ziyaretçiler için ise 600 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenciler ise bu saatler arasında 30 TL ödeyerek sarnıcı ziyaret edebilirler.

19.30-22.00 saatleri arasında yapılan ziyaretlerde ise ücretlendirme farklılık gösteriyor. Bu saatler arasında yerli ziyaretçiler için bilet fiyatı 250 TL iken yabancı ziyaretçiler için 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenciler ise bu saatlerde 100 TL ödeyerek sarnıcı ziyaret edebilirler.

Ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise 19.30-22.00 saatleri arasında gerçekleştirmek istedikleri ziyaretler için biletlerin sadece Yerebatan Sarnıcı gişesinden temin edilebileceğidir. Diğer saatlerde ise biletler gişelerden ve Passo üzerinden online olarak satın alınabiliyor.