Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Annesini darbeden şizofren doktor olayında yeni gelişme!

Annesini darbeden şizofren doktor olayında yeni gelişme!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Annesini darbeden şizofren doktor olayında yeni gelişme!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de şizofreni hastası doktor olan M.G.'nin yatalak annesini darbettiği görüntüler Türkiye'nin vicdanını sızlatmıştı. Tedavi altına alınan yaşlı kadının hayati tehlikesi devam ederken, cani evlat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaşmıştı. Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etmişti.

Yaşlı kadının dövüldüğünün ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından darbedildiğini tespit etmişti.

Annesini darbeden şizofren doktor olayında yeni gelişme! - 1. Resim

CANİ EVLAT TUTUKLANDI

Gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlenen M.G.'nin 7 sene tıp okuduktan sonra babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu ve tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan cani evlat, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞLI KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan anne H.G.G., beyin kanamasının devam etmesi nedeniyle Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesine nakil etti. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen annenin tedavisine devam edildiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

"Doping" krizi çıkarmıştı! Fenerbahçe'den olaylı gitti, yeni adresinde coşkulu karşılandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya’da cinayet! Telefonda başlayan husumet ormanda kanlı bitti - 3. SayfaAntalya’da cinayet! Telefonda başlayan husumet ormanda kanlı bittiAile faciası! Babasına bıçakla saldırdı, tüfekle öldürüldü - 3. SayfaBabasına bıçakla saldırdı, tüfekle öldürüldüBavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı! Savunmasını duyan inanamadı - 3. SayfaYaptığı savunmayı duyan inanamadıAnadolu Otoyolu'nda birçok araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaAnadolu Otoyolu'nda araçlar birbirine girdi! Yaralılar varİstanbul'da dehşet anları! Köprüden denize düştü, her yerde aranıyor - 3. SayfaKöprüden denize düştü, her yerde aranıyorTeslime Hanedan'ın sır ölümünde yeni detaylar! Meğer erkek arkadaşı 6 ay önce... - 3. SayfaTeslime'nin sır ölümünde yeni detaylar
Sonraki Haber Yükleniyor...