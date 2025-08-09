Annesini darbeden şizofren doktor olayında yeni gelişme!

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaşmıştı. Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etmişti.

Yaşlı kadının dövüldüğünün ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından darbedildiğini tespit etmişti.

CANİ EVLAT TUTUKLANDI

Gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlenen M.G.'nin 7 sene tıp okuduktan sonra babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu ve tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan cani evlat, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞLI KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan anne H.G.G., beyin kanamasının devam etmesi nedeniyle Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesine nakil etti. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen annenin tedavisine devam edildiği ifade edildi.