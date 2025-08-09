Hukuk Fakültesi barajı 100 bin mi, 125 bin mi? Danıştay kararı belli oldu

YÖK hukuk fakültelerine giriş için başarı sıralaması barajını 100 bine düşürme kararı, Danıştay’ın müdahalesiyle gündeme oturdu. Hukuk Fakültesi barajı 100 bin mi, 125 bin mi? Hukuk tercih barajı merak ediliyor.

HUKUK FAKÜLTESİ BARAJI 100 BİN Mİ, 125 BİN Mİ?

Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün 30 Ocak 2025’te aldığı ve 2025-YKS için hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajını 100 bine düşüren kararının “2025-YKS’den itibaren geçerli olmak üzere” ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Danıştay, öğrencilerin sınava hazırlanırken 125 bin barajına güvenerek plan yaptığını, bu nedenle son dakika değişikliğinin mağduriyet oluşturabileceğini vurguladı. Böylece, 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş barajı yeniden 125 bin olarak belirlendi.

Kararın duyurulmasıyla, YÖK Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve adayların tercihlerini 125 bin barajına göre yapmaları gerektiğini belirtti.

HUKUK TERCİH BARAJI KAÇ OLDU?

Danıştay’ın kararıyla, 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş için başarı sıralaması barajı 125 bin olarak kesinleşti.

Tercih sürecinin devam ettiği 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında, daha önce 100 bin barajına göre tercih yapan adaylar, listelerini 125 bin barajına göre yeniden düzenleyebilecek.