Hukuk fakültelerine giriş barajı değişti! YÖK Başkanı'ndan açıklama geldi

Danıştay 8. Dairesi tarafından, hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen ‘2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere' ibaresine yönelik yürütme durduruldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: