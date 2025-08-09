Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hukuk fakültelerine giriş barajı değişti! YÖK Başkanı'ndan açıklama geldi

Hukuk fakültelerine giriş barajı değişti! YÖK Başkanı'ndan açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hukuk fakültelerine giriş barajı değişti! YÖK Başkanı&#039;ndan açıklama geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajı 125 bine yükseldi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, konuyla ilgili "Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacak" açıklamasını yaptı.

Danıştay 8. Dairesi tarafından, hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen ‘2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere' ibaresine yönelik yürütme durduruldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır.

"HERHANGİ BİR MAĞDURİYET SÖZ KONUSU OLMAYACAK"

Bilindiği üzere tercih süreci 13 Ağustos'a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yapay zeka şakayı tehdit sandı: 13 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Partili vekil Erkan'dan "diplomasını sildiği" yönündeki iddialara cevap - Gündem"Diplomasını sildiği" yönündeki iddialara cevapFeti Yıldız'dan "Türkiyeli" çıkışı: 1938'de tarihe karıştı! - GündemMHP'li isimden "Türkiyeli" çıkışı: Tarihe karıştı!Halı sahada yaralandı, rekor tazminat kazandı! - GündemHalı sahada yaralandı, rekor tazminat kazandıÖnce birinci kata, sonra zemine... Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti - GündemBalkondan düşen kadın hayatını kaybettiAFAD duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem - GündemAFAD duyurdu! Balıkesir'de korkutan depremİzmirlilere müjdeli haber! İlk su bugün veriliyor... Krizi sona erdiren gelişme - Gündemİzmirlilere su krizi ile ilgili müjde!
Sonraki Haber Yükleniyor...