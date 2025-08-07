Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
YÖK suç duyurusunda bulundu! 'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddiası yalanlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 'sahte diplomalı 400 akademisyen' iddiasında bulunan kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddiasının ardından YÖK harekete geçti. 

YÖK, iddialarda bulunan kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Kuruldan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarımızı ve güzide bilim insanlarımızı değersizleştirmeye yönelik “sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu” şeklinde temelsiz ve spekülatif paylaşımlar yapılmaktadır.

Gerçek dışı bu iddialarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin akademisyen olarak Türkiye’deki üniversitelerde görev yapmadığını
kamuoyuna duyurmuştu. Buna rağmen asılsız iddialar devam etmektedir. Yükseköğretim kurumlarımız ve bilim insanlarımız ülkemizin onur kaynağıdır ve onlara olan güveni zedelemeye çalışmak gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülüktür. Kurulumuza, üniversitelerimize ve öğrencilerimizin geleceği olan yükseköğretim sistemimize yönelik sürdürülen yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmalarına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Söz konusu asılsız iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

