16-17 Ocak İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrikler ne zaman gelecek?

16 Ocak 2024 19:17 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 19:18

İzmir elektrik kesintisi 16-17 Ocak! Bugün ve yarınki İzmir GDZ elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı. İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, neden elektrikler yok soruları yanıt buldu. Peki, Gediz elektrik arıza takibi nasıl yapılır? İşte Gediz elektrik arıza takip sorgulama! İzmir Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Buca elektrik kesintisi bilgileri…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16-17 OCAK

İzmir’de ilçelere göre planlı elektrik kesintileri şu şekildedir:

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

SANCAKLI MH. ( 7532 7856 7864 7867 SOKAK AŞAĞI SANCAK KÖY AŞAĞI SANCAK KÖYÜ Aşağı Sancaklı Cd. PANO SANCAK KOY SANCAK KÖYÜ YUKARI SANCAK KÖYÜ YUKARI SANCAK KOY YUKARI SANCAK KÖYÜ YUKARI SANCAKLI YUKARI SANCAKLİ KÖYÜ YUKARI SANCAKLİ KÖYÜ YUKARİ SANCAK YUKARİ SANCAK KÖYÜ )

SANCAKLI ( 7518 7850 SOKAK 7852 SOK 7854 7855 7857 7859 7862 7865 7868 7871 SOKAK 7873 7873 sokak AŞAĞI SANCAKLI aşağı sancaklı sokak İZMİR 7512 SOKAK )

TEKELİ ATATÜRK ( 9045 9045/2 9048/1 9048/1 SOKAK 9049 9049 sk. 9049 SOKAK 9142 SAKARYA sakarya sokak sera )

ÇAMÖNÜ ( İZMİR 16 SOKAK 21 21/3 sokak )

ÇAMÖNÜ MH. ( 10. SK. 11. SK. 12. SK. 13 13. SK. 14. SK. 15 SOKAK 16. SK. 17. SK. 18. SK. 19. SK. 20. SK. 21 SOKAK 21. SK. 21/1. SK. 21/2 22. SK. 22/2. SK. 23. SK. 24. SK. 25. SK. 26. SK. 27. SK. 28. SK. 29. SK. 8. SK. 9. SK. SEVGİ CD. VATAN CD. )

ÇİLE MH. ( 7451. SK. 7452 7454 7455 SOK 7455 SOKAK 7456 7458 BİRANDAMİ SK CENNET DEDEALTI SK. FATİH SK. GAZİ MUSTAFA PAŞA MERSİNALANI SOK. OVA SAHİL CD. )

ÇİLEME MH. ( 4006/1. SK. 4007/1. SK. 4009/1. SK. 5504. SK. 5511. SK. 7506 7507 sokak 7511 Sk. 7517 7521 sokak 7523 7525 sokak 7526 7527 7539 7541 SK. AÇELYA SK. CİLEK ÇİMEN SK. HÜRRİYET SK. KOCA YUSUF SK. YILDIRIM BEYAZIT SK. )

Kesinti ID : 2791004

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

GÜZELHİSAR ( MESCİT SK. GÜZELHİSAR TEPE 17/30 17/44 )

GÜZELHİSAR MH. ( BALABANPAŞA BALABANPAŞA SK. ÇAMALTI SK. ÇARŞI SK. HAMAM SK. KÖPRÜLÜ 1. SK. KÜLTÜR KÜLTÜR SK. MERKEZ CD. OLUKLU ÇEŞME SK. SEYHAN SK. TABAKHANE TABAKHANE SK. TEPE 1. SK. )

Kesinti ID : 2791048

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BOZDAĞ MH. ( ADA SK. AKÇAY ATATÜRK CD. CAMİ SK. ÇINARLI SK. ÇUKURÇEŞME SK. DEĞİRMEN SK. DOĞU SK. ERGUT CD. EVREN CD. FATİH CD. GÜNAY SK. GÜNEY SK. GÜRSEL CD. HİLAL SK. İNÖNÜ CD. KADILAR SK. KAZIM DİRİK CD KIRÇİÇEK SK. MERMEROLUK SK. MESCİT SK. MOLLA GÜRANİ SK. MUŞTULUK SK. OTEL SK. ÖDEMİŞ SALİHLİ YOLU PINARBAŞI SK. SARAÇOĞLU CD. SARAYBEY SK. SOFULAR SK. SOLMAZ SK. ŞAFAK SK. ŞEHİTLER CD. ŞENER SK. TURİST SK. UFUK SK. ÜÇLER SK. VALİ YAĞCILAR SK. YALÇIN SK. YAYLA SK. YAZAR SK. YENİYOL SK. )

GÖLCÜK ( A.SABAHATTİN ŞENOCAK ADA SK BAŞAKIN BENGİSU BÜYÜKOLUK SOK Çavdar ÇİNARDİBİ eren dede HACI KÖSE SOK karakaş MAVİGÖL Mavigöl Caddesi MURSALLI SUBATAN YAYLASI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK öncü sk ŞİMŞEK ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU Yücel )

GÖLCÜK MH. ( DEMİREL İLKBAHAR KAYMAK SK. MAVİGÖL MAVİGÖL CAD. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. ÖRSELLİ SK. SARAÇOĞLU CAD. SİTE-3 SK şehit gürol madan cad TİLKİLİ SOKAK )

TEKKE ( BOĞAZ BOĞAZ KÜME EVLER boğaz küme evleri çepeller mevkii gölcük boğaz ÖDEMİŞ SALİHLİ YOLU TEKKE )

ÇOBANLAR MH. ( ÇOBANLAR KÖYÜ İÇ YOLU )

Kesinti ID : 2791094

Saat : 8:30 - 14:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ GDZ TELEFON NUMARASI

İzmir elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik’tir. İzmir’deki elektrik arıza takip ve sorgulama için 186’yı arayarak bulunduğunuz bölgedeki elektrik kesintilerini öğrenebilir, elektrik kesintisinin ne zaman biteceği, arızanın nedeni ve varsa planlanmış kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gediz Elektrik telefon numarası ise 0232 477 26 00, WhatsApp iletişim numarası ise 0232 186 00 00 ‘dır.