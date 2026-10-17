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19 Ekim Pazartesi günü okullar açık mı? İstanbul Valisi Davut Gül yanıtladı

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19 Ekim Pazartesi günü okullar açık mı? İstanbul Valisi Davut Gül yanıtladı
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi günü okullar açık mı? İstanbul Valisi Davut Gül yanıtladı

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarıları ve İstanbul'u vuran sel sonrası İstanbul'daki okullarda eğitime ara verilmişti. Yapılan yeni uyarılar ardından okulların durumu bir kez daha gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, 19 Ekim Pazartesi günü için yeni bir karar alıp alınmadığını merak ederken İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, 19 Ekim Pazartesi günü okullar açık mı?

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Son günlerde meydana gelen yağışlar nedeniyle İstanbul'da günlük hayat olumsuz etkinlenmiş, 15-16 Ekim tarihlerinde okullar tatil edilmişti. Hafta sonu için yapılan uyarılar ardından veliler, öğretmenler ve öğrencilerin gözü haftanın ilk iş gününe çevrildi. Valilik açıklamaları yakından takip edilirken konuya ilişkin net açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.

19 Ekim Pazartesi günü okullar açık mı? İstanbul Valisi Davut Gül yanıtladı
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi günü okullar açık mı? İstanbul Valisi Davut Gül yanıtladı

VALİ GÜL AÇIKLADI

Vali Gül, yaptığı açıklamada pazartesi günü eğitim ve öğretimin devam edeceğini söyledi. Vali Gül dere yatağındaki yerlerin yıkılacağını belirterek "Bugün ve yarın çok büyük bir yağış beklemiyoruz." dedi. Valilik açıklamasına göre, İstanbul'da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okullar açık olacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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