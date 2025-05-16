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19 Mayıs SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi saat kaçta, nerede? 19 Mayıs 2025 gösteri programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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19 Mayıs SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi saat kaçta, nerede? 19 Mayıs 2025 gösteri programı
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Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun semalarında nefes kesen bir gösteri sunacak. Doğu Park Sahili’nde gerçekleşecek etkinlik, çevre tanıma ve prova uçuşlarıyla 16-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında halkla buluşacak. 19 Mayıs SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi saatleri belli oldu.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun’da gökyüzünü şenlendirecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı bu anlamlı şehirde, akrobasi timleri görsel bir şölen sunarak bayram coşkusunu doruğa taşıyacak.

19 MAYIS SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA, NEREDE 2025?

SOLOTÜRK, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Samsun’un Doğu Park Sahili’nde saat 16.30’da ana gösteri uçuşunu gerçekleştirecek.

Gösteri öncesi, 16 Mayıs Cuma günü saat 12.00’de çevre tanıma uçuşu ve 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30’da prova uçuşu yine aynı noktada yapılacak.

19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi 2025

SOLOTÜRK, 2010 yılında kurulan ve Türk Hava Kuvvetleri’nin 100. yıl dönümüne ithaf edilen bir akrobasi ekibi olarak dünya çapında tanınıyor.

19 MAYIS TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA, NEREDE 2025?

Türk Yıldızları, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 16.00’da Doğu Park Sahili’nde SOLOTÜRK ile birlikte gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Dünyanın en prestijli akrobasi timlerinden biri olan Türk Yıldızları, NF-5 uçaklarıyla gerçekleştirdiği senkronize hareketlerle izleyicileri büyüleyecek.

19 Mayıs Türk yıldızları gösterisi saat kaçta, nerede

16 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de çevre tanıma uçuşu ve 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da prova uçuşu, gösteri öncesinde halka açık olarak yapılacak.

Bu uçuşlar, timin Samsun semalarındaki hazırlık sürecini gözlemlemek isteyenler için heyecan verici bir ön izleme sunuyor.

Türk Yıldızları, 1992 yılında kurulan ve bugüne kadar 20’den fazla ülkede gösteri yapan bir ekiptir.

19 MAYIS 2025 GÖSTERİ PROGRAMI

19 Mayıs 2025 kutlamaları, Samsun’da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşlarının yanı sıra bir dizi etkinlikle renklenecek.

Program, 16 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de Türk Yıldızları ve saat 12.00’de SOLOTÜRK’ün çevre tanıma uçuşlarıyla başlayacak. 17 Mayıs Cumartesi günü ise saat 16.00’da Türk Yıldızları ve saat 16.30’da SOLOTÜRK’ün prova uçuşları gerçekleşecek.

19 Mayıs SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi saat kaçta, nerede? 2025 19 Mayıs gösteri programı - 3. Resim

Ana etkinlik, 19 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00’da Türk Yıldızları ve saat 16.30’da SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşlarıyla zirveye ulaşacak. Ayrıca, 18 Mayıs akşamı saat 19.19’da düzenlenecek Fener Alayı, bayram coşkusunu sokaklara taşıyacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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